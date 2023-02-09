Зеленский призвал ЕС скорее поставить Украине истребители

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран ЕС предоставить Украине истребители и другое необходимое вооружение. Киеву "действительно необходимы боеприпасы, современные танки, ракеты большой дальности и боевые самолеты", заявил Зеленский на саммите ЕС в четверг, 9 февраля, в Брюсселе.

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По его словам, необходимо начать новые поставки, прежде чем Россия может собрать силы для новых атак. "Мы должны ускорить динамику нашей кооперации, мы должны быть быстрее, чем агрессор", — подчеркнул он. Зеленский также отметил значение борьбы своей страны против российского вторжения для Европы и указал, что "свободная Европа немыслима без свободной Украины". "Европа свободна, Европа будет свободной и Европа едина", — заявил он.

Зеленский предупредил о возможности российских атак в других частях Европы

Украинский президент предупредил, что "эта история может повториться и в других местах Европы". Россия обладает целым арсеналом возможностей для нападения, отметил он и указал, в числе прочего, на кибератаки и целенаправленную дезинформацию со стороны Москвы.

Зеленский указал на имеющийся у Москвы план захвата Молдовы. По его словам, украинские спецслужбы перехватили соответствующий документ и обладают информацией о том, каким образом и когда планируется нарушить демократический порядок в Молдове и установить над этой страной контроль РФ. Украинский президент сообщил, что обсудил эти данные с президентом Молдовы Майей Санду, и добавил, что аналогичный план имелся у России и в отношении Украины.

Одновременно Зеленский призвал ЕС ввести санкции против атомной отрасли РФ, а также производителей дронов и IT-сектора. Он указал на угрозу российского ракетного террора, а также создание Россией угрозы ядерной катастрофы в Европе и призвал устранить источник этой угрозы.

Если лидеры стран ЕС смогут обеспечить долгосрочную безопасность Украине, то их "имена войдут в историю вместе с именами Роберта Шумана и Жана Монне" (политиков, положивших начало единой Европы. — Ред.), уверен Зеленский. По его словам, за последний год Европа стала сильнее. Президент Украины вновь поблагодарил европейцев за поддержку Украины. Участники саммита очень тепло встретили Зеленского, отмечают информагентства.

Экстренный саммит ЕС с участием Зеленского



Чрезвычайное заседание Европейского совета с участием Зеленского началось спустя неделю после 24-го саммита ЕС — Украина, состоявшегося в Киеве. Европейский Союз будет поддерживать Украину на каждом шагу ее пути в ЕС, написала в Twitter встретившая Зеленского в аэропорту председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Украина является частью семьи европейских государств.

Одной из главных тем саммита станет новая помощь Украине, в том числе военная. Кроме того, на заседаниях будут обсуждать процесс вступления в ЕС, расширение санкций против РФ и привлечение ее к ответственности за военные преступления в Украине.

Зеленский в Европарламенте: Европе угрожает диктатор

Незадолго до начала саммита ЕС Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Он поблагодарил европейцев за поддержку, оказываемую ими Украине в отражении российской агрессии. Украина и Европейский Союз совместно защищаются от "самой большой антиевропейской силы" современного мира, которой сейчас является Россия, подчеркнул украинский президент. Европе и ее свободному образу жизни угрожает диктатор "с сумасшедшими запасами советского оружия", отметил далее Зеленский. Но Киев будет бороться до победы, пообещал он. В то же время он не стал повторять просьбу Украины поставить ей военные самолеты.

Накануне Зеленский посетил Лондон и Париж.