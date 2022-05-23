Зеленский призвал к максимальным санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести "максимальные" санкции против России, напавшей на его страну. Штрафные меры должны включать в себя эмбарго на поставки российской нефти, блокировку всех российских банков и полное прекращение торговли с Россией, заявил он, в понедельник, 23 мая, выступая по видеосвязи на открытии Всемирного экономического форума в Давосе.

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По словам Зеленского, такие санкции необходимы, чтобы заставить Россию прекратить агрессию в отношении Украины. Все иностранные компании должны покинуть РФ, чтобы косвенно не оказывать поддержку российской военной агрессии, подчеркнул украинский президент.

Зеленский также заявил, что его страна замедлила наступление России, а мужество украинского народа вызвало невиданную сплоченность демократического мира. Президент Украины также сообщил, что Киев рассматривает возможность использования портов на Балтике для экспорта зерна из Украины.

Украина — одна из главных тем повестки дня в Давосе

Ситуация на Украине станет одной из центральных тем Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который продлится по 26 мая.

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Давосский форум проводится в очном формате. В мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек, в том числе около 50 мировых лидеров. Впервые за многие годы ВЭФ в этом году пройдет без российского участия.

Швейцарские СМИ обращают внимание на то, что список приглашенных на форум не выглядит столь внушительно, как в прежние годы. Так, в этом году в Давос не приедут ни президент США Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис. Не будет также широко представлен Китай.