Зеленский призвал мир к солидарности с Украиной
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к акциям солидарности. "Покажите свою позицию. Выходите из своих офисов, домов, школ и университетов. Выходите во имя мира. Выходите с украинскими символами, чтобы поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь", — заявил глава государства в видеообращении, опубликованном в четверг 24 марта, спустя ровно месяц с начала военного вторжения России на украинскую территорию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он указал, что Украину в ее борьбе поддерживают народы Европы и Америки. В преддверии саммитов НАТО, Евросоюза и G7 Зеленский призвал политиков "поддержать борьбу за жизнь". Он выразил опасение, что "русские уже начали лоббировать свои интересы. Это интересы войны". "Мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-то в НАТО, ЕС или "большой семерке". Взломать и перетащить на сторону войны", — заявил украинский президент. Глава государства отметил, что помощь Украине со стороны западных стран еще недостаточно эффективна: "Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства".

Президент Украины обратился к жителям России


Кроме того, Зеленский обратился к россиянам. "Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации, — подчеркнул он. — Даже сейчас мы делаем все только для того, чтобы вернуть мир на свою землю". "Мы делаем все, чтобы закончить эту войну. И когда у нас это получится — это будет, непременно, — вы будете уверены как минимум в одном: ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю", — подчеркнул Зеленский. "Вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это", — резюмировал он.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?