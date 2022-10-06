Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России, если она начнет подготовку к ядерному удару

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 6 октября по видеосвязи в австралийском аналитическом центре, заявил, что НАТО должно нанести превентивный удар, чтобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия".

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При этом президент не уточнил, имеет ли он в виду ядерный удар или речь идет о применении обычных вооружений.

"Что должно делать НАТО? — задался вопросом Зеленский и сам же на него ответил. — Исключить возможность применения Россией ядерного оружия".

"Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России", — сказал Зеленский.

Это заявление поспешил прокомментировать пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, подчеркнувший, что Украина не призывает к превентивному использованию ядерного оружия.

"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции", — написал Никифоров в "Фейсбуке".

По словам Никифорова, шантажировать мир взрывами на Запорожской АЭС и намекать на возможность применения ядерного оружия в этом конфликте позволяет себе только Россия.

"От Украины таких призывов вы никогда не услышите", — отметил он.

Заявление Владимира Зеленского, как можно было ожидать, вызвало бурную реакцию в России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что на высказывание Зеленского должен обратить внимание весь мир, особенно США, Великобритания и страны ЕС, поскольку оно, с его точки зрения, ялвляется "призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями".

А официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что "Запад разжигает ядерную войну", и поспешила назвать Зеленского "монстром, руками которого могут уничтожить планету".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, как и ранее Никифоров, уточнил, что Зеленский не призывал к превентивному использованию ядерного оружия.

"Очередной российский фейк. 1. Ни слова от Зеленского о превентивном ядерном ударе по России.2. Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил миру превентивно определить для России последствия и усилить удары по России — санкции и вооруженную помощь Украине", — написал Подоляк в "Твиттере" в четверг вечером.

Сам Владимир Путин неоднократно выступал с угрозами применения ядерного оружия. Не далее как 21 сентября, объявляя в России мобилизацию, он заявил, что Россия готова использовать "все имеющиеся средства при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты нашего народа".