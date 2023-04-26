Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили китайский телеканал CGTN и сам украинский лидер в Twitter.

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"У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с 🇨🇳 президентом Си Цзиньпином. Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений", — написал Зеленский.

Последний раз лидеры Китая и Украины общались в начале января 2022 года, по телефону поздравив друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину официальные Пекин и Киев не сообщали о контактах на высшем уровне.

В годовщину начала полномасштабной войны Китай представил план "по политическому урегулированию украинского кризиса" из 12 пунктов. Среди них были, в частности, прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и отмена односторонних санкций. "Есть какие-то пункты, которые мне понятны. Есть мнения, с которыми я не согласен", — оценил мирный план Зеленский, отметив, что в документе даже не говорится, какая страна подверглась нападению.

В середине марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщало, что Си Цзиньпин собирался провести телефонные переговоры с Зеленский после своей поездки в Москву. Официальный визит китайского лидера в российскую столицу проходил с 20 по 22 марта.