Зеленский раскритиковал ООН за реакцию на прорыв дамбы ГЭС
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Украина не получила от ООН и Красного Креста ответа на запросы о помощи с катастрофой на Каховской ГЭС, заявил президент Владимир Зеленский в интервью газете Bild, опубликованном в среду, 7 июня.

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"Мы не получили ответа. Я шокирован", — сказал Зеленский, подчеркнув, что сотрудники ООН и Красного Креста должны были оказаться "первыми, чтобы спасти жизни" на месте ЧП в Херсонской области, "но их там нет".

В своем ежедневном вечернем видеообращении Зеленский вновь призвал Международный комитет Красного Креста и другие международные организации "немедленно присоединиться к спасательной операции". Помощь особенно нужна жителям оккупированных Россией территорий, подчеркнул президент.

"Каждый погибший там — это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит ее вообще нет, значит она недееспособна", — заявил Зеленский.

В ООН заявили, что в Херсоне находится ее группа


В управлении ООН по гуманитарным вопросам заявили, что в Херсоне находится группа для координации усилий по оказанию помощи, сообщает агентство Reuters. В организации подчеркнули, что серьезной проблемой в затопленных районах стал доступ к питьевой воде, и к вечеру 7 июня было роздано около 12 000 бутылок воды и 10 000 очищающих таблеток.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 июня назвал разрушение плотины Каховской ГЭС "монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой". По его словам, ООН и партнеры планируют срочно оказать помощь жителям пострадавших районов в виде питьевой воды, лекарств и "другой критически важной помощи".

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