Зеленский рассказал, как изменил мнение о многих мировых лидерах
Foto: AP/Scanpix/LETA

По словам президента Украины Владимира Зеленского, 50 дней полномасштабной войны России против Украины показали ему по-другому многих мировых лидеров. Об этом он сказал в своем видеообращении, сообщает информагентство Униан.

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"Это время, эти 50 дней показали мне по-другому многих мировых лидеров. Разные государства. Я увидел большую щедрость у тех, кто и сам небогат. Я увидел необычайную решимость у тех, кого глобальные лидеры обычно не воспринимали всерьез. Я увидел, что у демократического мира действительно есть те, чьей воли достаточно для защиты свободы от нападения тирании", - отметил Зеленский.

В то же время он увидел и политиков, которые "вели себя так, будто у них нет никакой власти". Впрочем, добавил он, это все - "только надстройка".

"Надстройка над тем, как Украину защищают наши люди, весь наш народ... 50 дней нашей обороны - это достижение. Достижение миллионов украинцев. Каждого и каждой, кто 24 февраля принял для себя основное решение в жизни - сражаться. Быть человеком. Не сдаваться. И не предавать", - сказал Зеленский.

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