Зеленский рассказал о подготовке "Плана Маршалла" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность масштабного плана восстановления страны после окончания войны с Россией. Для этого, по его словам, необходим "стратегический международный план поддержки для Украины, который будет современным аналогом исторического плана Маршалла" (американская программа помощи Европе после Второй мировой войны. - Ред.).

Об этом он заявил на прошедшей в четверг, 5 мая, в Варшаве международной конференции доноров во время выступления по видеосвязи. "Это деньги и не только - это технологии, специалисты, возможности для роста, которые необходимы для возвращения к безопасной жизни, для модернизации и социального развития", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский также предложил странам, помогающим Украине, взять шефство над отдельными регионами, городами и отраслями, пострадавшими в ходе российского вторжения, чтобы обеспечить их полноценное восстановление. "Такое шефство может стать уникальным историческим примером взаимодействия и партнерства между державами свободного мира", - сказал Зеленский. Украинский президент также вновь призывал провести ускоренную процедуру приема Украины в Европейский Союз, не дожидаясь окончания войны.

На конференции доноров в Варшаве удалось собрать 6,5 млрд евро для помощи Украине, сообщил премьер- министр Польши Матеуш Моравецкий. Конференция была организована Польшей и Швецией в сотрудничестве с председателями Европейской комиссии и Европейского совета.

🇵🇱 is successfully raising funds for 🇺🇦 and giving systematic assistance to refugees who have found safe haven in Poland. Thank you @SwedishPM Magdalena Andersson for co-organising the donor conference for 🇺🇦 taking place today in Warsaw. Together we can do more. pic.twitter.com/KE288NzpwT