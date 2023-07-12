Зеленский: "Результаты саммита хорошие, но не идеальные"

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал результаты саммита НАТО в Вильнюсе как "хорошие" для Киева, отметив, что они были бы "идеальными", если бы его страна получила приглашение присоединиться к альянсу. Об этом украинский лидер заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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По словам Зеленского, "абсолютно понятно, что Украина не может быть членом НАТО, пока идет война". Украинский лидер отметил, что увидел "важные сигналы" от союзников, позволяющие быть уверенными в том, что при выполнении необходимых условий его страна все-таки станет членом НАТО.

Также Зеленский заявил, что сегодня страны "Большой семерки" могут принять решение о гарантиях безопасности для Украины, которые "начнут действовать уже на пути [страны] в НАТО".

"Сейчас у нас нет реальных юридических гарантий безопасности от наших партнеров. Есть фактические: финансовые, санкционные. Это же решение может стать первым юридическим документом, символизирующим такой "зонт безопасности". Затем Украина уже будет иметь документы о двусторонних соглашениях. В них будут указаны вещи, которые мы уже имеем, либо те, которым нам не хватает — самолеты, авиация. К этому документу смогут присоединиться не только страны G7", — уточнил Зеленский.

Президент Украины отметил, что подобные соглашения станут "важным новым этапом". "На пути к НАТО мы хотели бы иметь гарантии […] и соответствующий документ, в котором все было бы описано очень конкретно. Сегодня у нас может появиться возможность получить такой документ", — добавил он.

Одно из заявлений Зеленского было посвящено кассетным боеприпасам, передачу которых Киеву недавно анонсировали в США. "Россия постоянно использует кластерные снаряды на нашей территории. Она воюет исключительно на нашей земле, убивает наших людей. […] Должна быть справедливость. Нет справедливости в том, что агрессор девять лет оккупирует части нашей территории и убивает людей. Мы защищаемся", — сказал украинский президент, подчеркнув, что использовать новое вооружение исключительно на оккупированных РФ территориях и исключительно в военных целях.

В свою очередь, Столтенберг подчеркнул, что союзники "приближают Украину к членству в НАТО сегодняшними самыми сильными решениями из тех, что когда-либо принимались".