Зеленский: РФ не вправе требовать поправок к конституции о Донбассе

Ранее замглавы администрации президента РФ заявил, что Москва требует от Киева "в ближайшее время" представить законопроект о поправках к конституции об особом статусе Донбасса.

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Россия не имеет права требовать от Украины в ближайшее время представить законопроект о поправках к конституции об особом статусе Донбасса, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "Никто от Украины ничего не может требовать, мы независимая страна", — сказал Зеленский в субботу, 4 июля, в ходе деловой поездки по Одесской области. "Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика", — отметил Зеленский.

Говоря о встрече советников лидеров стран "нормандского формата", состоявшейся накануне в Берлине, он отметил, что пока не готов полноценно ее комментировать, но она прошла "очень неплохо", "предметно", цитирует президента агентство "Интерфакс". Зеленский намерен обсудить итоги переговоров с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, который участвовал в них с украинской стороны.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил со ссылкой на документ, полученный расследовательским центром "Досье" из правительственных кругов РФ, что Москва требует от Киева до 6 июля разработать проект поправок в конституцию о предоставлении регионам Донбасса особого порядка местного самоуправления.

"Не к 6 июля, а в ближайшее время", — прокомментировал это сообщение замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров 3 июля в Берлине, на которых он представлял российскую сторону. По словам Козака, на встрече "не удалось получить от Украины четкий, внятный ответ", когда будут подготовлены поправки в конституцию "в части децентрализации".

Закон об особом статусе регионов Донбасса

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) был принят Верховной радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

Согласно документу, особый порядок местного самоуправления вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона", в том числе после вывода с территории Украины "всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников". В декабре 2019 года Зеленский подписал принятый Радой законопроект о продлении особого статуса до конца 2020 года.