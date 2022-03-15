Зеленский России: матери городов русских такие дети не нужны

Президент Зеленский заявил, что Россия разбомбила свои исторические связи с Киевской Русью. "У оккупантов нет корней, нет памяти и нет души. Российские войска атаковали Киев, атаковали киевлян", — сказал Зеленский по-украински и перешел на русский.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Скажу вам по-русски. Это в нашей столице. В городе, о котором вы всегда говорили: "мать городов русских". В городе, который сделал наши народы историческими, и который вы сегодня бомбили".

"Нам таких детей точно не надо. Спасибо".

Чуть ранее во вторник он снова перешел на русский язык в очередном послании к украинскому народу и обратился к российской армии с предложением сложить оружие.

Зеленский обратился к российской армии с предложением сложить оружие. В ежедневном послании к украинскому народу он перешел на русский язык и сказал:

"Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни, но и вашу тоже заберут".

"Но ради чего вам погибать и зачем? Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своем государстве".

"Поэтому я предлагаю вам выбор: от имени украинского народа мы даем вам шанс. Шанс выжить: если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращается ваша армия. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте", — сказал Зеленский.