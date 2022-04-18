Зеленский: российские войска начали битву за Донбасс
Foto: Reuters/ Scanpix/ LETA

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 54-го дня войны подтвердил, что Россия начала битву за Донбасс, передает Meduza.

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Сейчас можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого — нам не нужно.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что "началась фаза войны" и призвал верить в украинские вооруженные силы. Ранее о новой фазе российского наступления в Донбассе сообщали в Генштабе ВСУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что утром 18 апреля войска России предприняли попытку прорыва украинской обороны по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, им удалось войти в город Кременная и еще один населенный пункт.

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