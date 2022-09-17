Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что было в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ООН готовят специальную миссию для ознакомления с предполагаемыми преступлениями армии России в Изюме. В вечернем видеообращении по итогам 205-го дня войны, он отметил, что в освобожденных районах Харьковской области продолжаются следственные действия и фиксируются "все преступления рашистов".

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"Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче, — сказал Зеленский. — И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время на Харьковщине", — заявил он.

Amnesty International была встревожена судьбой мирных жителей в Изюме еще в марте, заявила позже глава международной правозащитной организации Amnesty International (AI) по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс. Она напомнила, что город "подвергался безжалостным атакам со стороны российских войск" уже на четвертый день войны. По ее словам, открывшиеся накануне факты подтверждают самые мрачные опасения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил факты массовых убийств и пыток в Изюме, вскрывшиеся после деоккупации города. "Я решительно осуждаю зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации. Виновные будут привлечены к ответственности. Нет мира без справедливости", — написал Макрон в Twitter.

I condemn in the strongest possible terms the atrocities committed at Izium in Ukraine under the Russian occupation. The perpetrators will be held responsible for their actions. There is no peace without justice. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 16, 2022

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в связи с информацией из освобожденного Изюма заявил о необходимости усилить поддержку украинского народа. "Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме вызывают ужас и должны усилить нашу поддержку мужественных украинцев, которые стремятся освободить свою родную страну. Мы выступаем на стороне Украины для привлечения к ответственности (виновных. — Ред.) в этих преступлениях", — подчеркнул Блинкен в Twitter.

Reports of a mass grave with 440 men, women, and children in Izyum, Ukraine are heartbreaking and should galvanize our support to the brave Ukrainians seeking to liberate their homeland. We stand with Ukraine in pursuing accountability for these crimes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 16, 2022

Обнаружение массовых захоронений и камер пыток в освобожденном Изюме подтверждает предыдущие предположения экспертов о том, что зверства в Буче были не отдельным случаем военных преступлений, а скорее частью российских зверств на оккупированных Россией территориях. Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW). В апреле 2022 года научный сотрудник ISW Наталья Бугаева заявила, что "Буча — это наблюдаемый микрокосм преднамеренной террористической кампании России против украинцев".