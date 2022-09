Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что было в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ООН готовят специальную миссию для ознакомления с предполагаемыми преступлениями армии России в Изюме. В вечернем видеообращении по итогам 205-го дня войны, он отметил, что в освобожденных районах Харьковской области продолжаются следственные действия и фиксируются "все преступления рашистов".

"Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче, — сказал Зеленский. — И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время на Харьковщине", — заявил он.

Amnesty International была встревожена судьбой мирных жителей в Изюме еще в марте, заявила позже глава международной правозащитной организации Amnesty International (AI) по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс. Она напомнила, что город "подвергался безжалостным атакам со стороны российских войск" уже на четвертый день войны. По ее словам, открывшиеся накануне факты подтверждают самые мрачные опасения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил факты массовых убийств и пыток в Изюме, вскрывшиеся после деоккупации города. "Я решительно осуждаю зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации. Виновные будут привлечены к ответственности. Нет мира без справедливости", — написал Макрон в Twitter.

I condemn in the strongest possible terms the atrocities committed at Izium in Ukraine under the Russian occupation. The perpetrators will be held responsible for their actions. There is no peace without justice.