Зеленский: Россия выпустила по Украине более 4700 ракет
Foto: AP/Scanpix/LETA

За 270 дней полномасштабной войны российская армия запустила по Украине более 4700 ракет. Об этом 20 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам международной организации Франкофонии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны. Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию.

Он также упомянул один из последних массированных ударов 15 ноября, когда по Украине выпустили около ста ракет.

"Сто разных ракет против наших городов. Против жилых домов. Против предприятий. Против электростанций. Знаете, что такое ракетный удар? Это более 20 миллионов человек без света. Такой был вред энергосистеме, такое было срочное аварийное отключение. Отключились и реакторы на двух наших атомных станциях — из-за ракетного поражения энергетики", — рассказал Зеленский.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Школа = cтресс. Как с ним бороться?