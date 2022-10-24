Зеленский: Россия заказала у Ирана 2000 дронов

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил, что Россия заказала у Ирана примерно 2000 беспилотников.

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"Каждую ночь в нашем небе слышен отвратительный звук иранских беспилотников. По данным нашей разведки, Россия заказала у Ирана около 2000 Shahed [беспилотников]", — заявил Зеленский на конференции, организованной израильской газетой Haaretz.

Однако неясно, говорил Зеленский о закупках, которые Россия сделала раньше, или о новых договорах.