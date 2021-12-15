Зеленский: Санкции нужны до эскалации со стороны России

На саммите в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции после вероятной эскалации со стороны РФ будут неэффективными, они нужны до нее, чтобы предотвратить эскалацию.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возможную эскалацию со стороны России могут предотвратить санкции, введенные Евросоюзом на упреждение. Об этом он заявил во время шестого саммита "Восточного партнерства"в Брюсселе в среду, 15 декабря, сообщает корреспондент DW.

"О санкционной политике скажу откровенно: некоторые государства и лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию со стороны РФ после нее. Мне кажется, что мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика после эскалации уже никого, честно говоря, не интересует. Наше государство интересует мощная санкционная политика до вероятной эскалации — и тогда, мне кажется, вероятной эскалации может и не будет", — отметил Зеленский во время пресс-конференции после первого рабочего заседания саммита.

Зеленский хочет встретиться с президентами США и России

Он подчеркнул, что Украина выступает за мирное урегулирование в Донбассе. "Украина готова к любому формату переговоров с РФ об урегулировании. Необходимо такое же желание остановить войну со стороны РФ", — заявил президент Украины.

Он добавил, что обсудил "нормандский формат" с новым канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В то же время Зеленский хотел бы, чтобы США играли большую роль в переговорах, чем сейчас. Он готов к трехстороннему саммиту с президентами Соединенных Штатов и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, добавил глава государства.

Зеленский обсудил вопросы безопасности и с лидерами других стран Евросоюза. "Рассматривается пять путей реакции (ЕС. — Ред.) на вероятную эскалацию. Мы сказали, что у нашего государства нет пяти реакций, у нас будет только одна реакция — мы ее продемонстрировали в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках", — предостерег президент Украины.