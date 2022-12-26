Зеленский: Ситуация на Донбассе мучительная
Foto: AP/Scanpix/LETA

Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что тяжелой и мучительной остается ситуация на Донбассе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы, а это значительные ресурсы, чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение. И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко, и все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов, "минусировать" их", — сказал Зеленский.

Также президент обратил внимание и на энергетику Украины. Он сообщил, что провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре.

"Готовимся к следующему году, и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает", — сказал глава государства.

Кроме того, он сообщил, что провел сегодня расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей.

"Времени терять не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Настолько, насколько это возможно", — резюмировал Зеленский.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (7) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Понять, что нравится латвийцам. В гостях у Rēzeknes gaļas kombināts