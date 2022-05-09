Зеленский: Скоро в Украине будет два Дня победы

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение в честь Дня победы, снятое на пустынном, заставленном противотанковыми ежами Крещатике.

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"Сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом, и никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм, — сказал Зеленский. — И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить".

"Мы боремся за свободу для наших детей и потому победим. Мы никогда не забудем, что делали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного", — заявил украинский президент.

"24 февраля Россия начала наступление. Наступление на те же грабли. На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал. Рано или поздно мы победим. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, как нынешний враг, — мы победим, потому что это наша земля", — заявил Владимир Зеленский.