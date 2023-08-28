Зеленский: союзники не поддержат Украину, если Киев перенесет боевые действия на территорию России
Foto: AP/Scanpix/LETA

Западные союзники, помогающие Украине противостоять российской агрессии, не поддержат Киев, если он перенесет боевые действия на территорию России, заявил в воскресенье президент Зеленский.

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"Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни", — сказал Зеленский в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, отвечая на вопрос, не настало ли время для таких действий.

По его словам, в борьбе за возвращение своей территории Украине в решающей степени помогли отношения с союзниками. Прогресс и ответственность за происходящее на поле боя "всегда двусторонние", добавил Зеленский, отметив, что международные партнеры являются частью любой победы Киева или задержки в контрнаступлении. По его словам, западные союзники понимают все сложности, связанные с контрнаступлением.

Президент Украины также заявил, что считает возможным "добиваться демилитаризации России" в аннексированном Крыму политическими средствами.

В последние месяцы участились атаки беспилотников по российской территории, включая Москву. Украина обычно отрицает прямую причастность к этим ударам, однако Киев берет на себя ответственность за атаки дронов по аннексированному Крыму и обещает, что их будет больше.

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BBC News Русская служба:

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