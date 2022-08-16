Зеленский создал совет по деоккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя.

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В документе указано, что совещательный орган при президенте создали в рамках Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории полуострова, которая была принята 24 марта 2021 года.

Среди задач Консультативного совета внесение предложений по деятельности Крымской платформы, вопросам восстановления территориальной целостности Украины, защите прав и интересов украинцев, преодолению последствий и возмещение вреда, причиненного Украине и гражданам.

Персональный состав Консультативного совета утверждает президент. Он же является его председателем, а секретарем — постоянный представитель главы государства в Крыму. Сейчас эту должность занимает Тамила Ташева.

Ранее Владимир Зеленский создал группу по разработке механизма для принудительного взыскания убытков с России.

А накануне Зеленский анонсировал активное завершение августа. По его словам, Киев продолжает контакты с партнерами, чтобы максимально расширить антивоенную коалицию.