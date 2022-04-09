Зеленский: Только Путин может остановить войну, поэтому переговоры нужны

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поскольку только он может остановить войну. Об этом сообщает "Укринформ".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Сегодня Украине не остается ничего другого, как сесть за стол переговоров. В России никто другой не способен остановить эту войну. Только он один (президент РФ Путин) решает, когда эта война закончится", - заявил Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.

Зеленский признался, что "после зверств российских военных в украинских городах и селах испытывает ненависть к России, российским солдатам". "Когда я вижу эти картины перед глазами. Убитых детей без ног, без рук. Это ужас", – сказал он, отметив, что уже даже не может плакать, хотя привыкнуть к жертвам невозможно.

По просьбе журналиста прокомментировать два своих фотопортрета, один из которых был сделан перед войной, а второй - во время поездки в Бучу, Зеленский сказал: "Это два разных человека". По его мнению, такое изменение на пользу стране. Он также выразил сомнение, что сможет когда-нибудь стать тем, кем был прежде.

По словам Зеленского, ему неизвестно, были ли у россиян списки на убийство до военных преступлений в Буче, как рассказали очевидцы, но он слышал о таких списках в крупных городах, таких как Херсон.

На вопрос, что было худшим, что он слышал за последние несколько дней, президент Украины сказал о заявлении одного из ведущих политиков ЕС, который хотел бы увидеть доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценированы. Имя этого политика Зеленский не назвал. По данным источников УП и ЕП, это премьер Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что чем дольше Кремль будет затягивать со встречей президентов Украины и России, тем хуже для нее самой.