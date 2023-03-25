Зеленский: Украина откладывает наступление из-за нехватки боеприпасов и танков

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun, что весеннее контрнаступление ВСУ откладывается, потому что Украине не хватает оружия и боеприпасов. По словам украинского лидера, наступление было запланировано на весну, но сейчас ВСУ не хватает, в частности, боеприпасов и истребителей.

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Ожидается, что танки, предоставленные Германией и другими странами, попадут на фронт в апреле, пишет японское издание. Зеленский говорит о своем намерении использовать их для прорыва российской линии обороны: "Нам нужны танки для деоккупации Украины".

Однако ситуация с боеприпасами в ВСУ очень тяжелая, отметил президент Украины. По его словам, российские военные ежедневно выстреливают примерно втрое больше боеприпасов, чем ВСУ, и "мы ждем боеприпасов из наших стран-партнеров". Он вновь призвал США и Европу ускорить поставки боеприпасов, пишет японское издание.

Без снарядов и ракет наступление начать невозможно, считает он: "Мы еще не можем начать наступление. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших отважных военных на фронт".

На прошлой неделе 17 европейских стран и Норвегия договорились увеличить производство боеприпасов для Украины, обещая предоставить ей миллион снарядов в ближайший год.

Уже в субботу польский производитель боеприпасов, компания Dezamet значительно нарастит производство в рамках объявленного Евросоюзом плана по снабжению Украины.

Однако все эти планы вряд ли изменят положение в ближайшее время - Украине нужны боеприпасы из уже существующих запасов западных армий, потому что производство новых снарядов займет долгое время.

"Не нужно публично обсуждать планы нашей армии"

Тем временем, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вскоре после заявления Зеленского призвала СМИ и граждан не говорить о том, что ВСУ готовят контрнаступление. По ее словам, осенний прорыв украинской армии в Харьковской области стал возможным в том числе потому, что доступ в зону боевых действий был запрещен всем, кроме военных, которые нечасто публиковали информацию о ходе наступления.

"Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве - Верховный главнокомандующий (президент), Министр обороны, главнокомандующий. Все остальные - только цитировать. Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам - а как же там контрнаступление, не нужно писать блоги на эту тему и посты, не нужно вообще публично обсуждать военные планы нашей армии", - написала Маляр в телеграме.

"У нас один стратегический план - освободить все наши территории. А детали - это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Ибо информация - это тоже оружие и мы им тоже воюем", - добавила она.

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Лендейл, разговоры о весеннем наступлении украинской армии ведутся уже несколько недель. О его возможности говорили и высокопоставленные офицеры ВСУ, в том числе командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Некоторые аналитики, впрочем, считают, что украинские военные открыто рассуждают о наступлении в том числе для того, чтобы расстроить планы своих российских противников. ВСУ будет выгодно, если армия РФ в ожидании атаки распределит свои ресурсы вдоль всей линии фронта, а не будет концентрировать их в определенных местах, например, в Бахмуте.

Другие эксперты считают, что в ближайшее время украинские войска действительно могут пойти вперед. Американский Институт изучения войны (ISW) на прошлой неделе заявил, что российское наступление теряет темп, и это дает Украине "хорошую возможность перехватить инициативу и начать контрнаступление на критических секторах фронта".

ВСУ: российское наступление под Бахмутом забуксовало

О том, что у России могут заканчиваться силы, говорят и в Киеве. В субботу главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что сложную ситуацию на Бахмутском направлении, которое остается одним из самых горячих на фронте, удалось стабилизировать "титаническими усилиями".

Это подтверждает и британская разведка. Наступление России на Бахмут практически застопорилось - и это, вероятно, в первую очередь свидетельствует о крайнем истощении российских сил, считают в военной разведке Минобороны Великобритании. Об этом же на днях говорил и Сырский.

Напряжение между российским минобороны и ЧВК "Вагнер", активно принимающей участие в боях за Бахмут, усугубляет ситуацию для Москвы, пишет британская разведка. В Британии считают, что Россия сместила акцент на другие направления Авдеевку и линию Кременная-Сватово.

На этих направлениях, по оценкам британской разведки, российские военные стремятся стабилизировать линию фронта. Все это похоже на то, что после неудачных попыток наступления, которое началось в январе, Россия снова начала обороняться, считают в ведомстве.

Bloomberg пишет, что теперь россияне хотят сосредоточиться на сдерживании украинского контрнаступления, о котором все чаще начинают говорить в российском информационном пространстве.