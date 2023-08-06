Зеленский: Украина получила первые ракеты SCALP

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной первых французских дальнобойных ракет SCALP.
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Эта авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля" предназначена для уничтожения стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО, на расстоянии до 290 километров. Ракета не подвержена влиянию средств РЭБ.
О планах поставить ракеты SCALP Украине президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля.
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