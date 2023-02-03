Зеленский: Украина заслужила переговоры о членстве в ЕС

Украина заслуживает, чтобы переговоры о ее вступлении в Европейский Союз начались уже в текущем году. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам в четверг, 2 февраля, после встречи в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По словам Зеленского, руководство Украины и ЕС сходится во мнении, что дальнейшая интеграция (Украины в Евросоюз. — Ред.) даст ее народу "энергию и мотивацию, чтобы бороться, несмотря на любые препятствия и угрозы".
3 февраля в Киеве пройдет саммит ЕС — Украина с участием Урсулы фон дер Ляйен, а также главы Совета ЕС Шарля Мишеля. В июне 2022 года Украина, находящаяся в состоянии войны с Россией, получила официальный статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Между тем до полноценного членства страны в ЕС могут пройти годы, напоминают наблюдатели.
Поддержка Украины со стороны ЕС
Со своей стороны фон дер Ляйен написала в Twitter под фото, на котором ее приветствует в Киеве Зеленский: "Ваша решимость идти вперед по европейскому пути поразительна. Вы делаете заметные шаги вперед, чтобы выполнить наши рекомендации, и в то же время боретесь со вторжением. Мы будем продолжать поддерживать ваши усилия по достижению дальнейшего прогресса".
Dear @ZelenskyyUa, while Ukrainians are fighting to defend our common values, we support your economic security.
To date, our EU support amounts to €50 billion.
We are with you on this for the long haul. https://t.co/tA0cpqjkJG— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023
В свою очередь верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, также находящийся в Киеве, заявил в Twitter 2 февраля, что "европейская мечта народа Украины становится реальностью". "ЕС и Украина близки как никогда. Будущее Украины — в составе ЕС", — подчеркнул он.
Our meeting in Kyiv today underlines the vital importance of our bilateral agenda. It demonstrates that the European dream of the Ukrainian people is becoming reality.
The EU and Ukraine are closer together than ever. Ukraine’s future lies within the EU. pic.twitter.com/4RWdpbzCVT— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023