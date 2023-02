Зеленский: Украина заслужила переговоры о членстве в ЕС

Украина заслуживает, чтобы переговоры о ее вступлении в Европейский Союз начались уже в текущем году. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам в четверг, 2 февраля, после встречи в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Зеленского, руководство Украины и ЕС сходится во мнении, что дальнейшая интеграция (Украины в Евросоюз. — Ред.) даст ее народу "энергию и мотивацию, чтобы бороться, несмотря на любые препятствия и угрозы".

3 февраля в Киеве пройдет саммит ЕС — Украина с участием Урсулы фон дер Ляйен, а также главы Совета ЕС Шарля Мишеля. В июне 2022 года Украина, находящаяся в состоянии войны с Россией, получила официальный статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Между тем до полноценного членства страны в ЕС могут пройти годы, напоминают наблюдатели.



Со своей стороны фон дер Ляйен написала в Twitter под фото, на котором ее приветствует в Киеве Зеленский: "Ваша решимость идти вперед по европейскому пути поразительна. Вы делаете заметные шаги вперед, чтобы выполнить наши рекомендации, и в то же время боретесь со вторжением. Мы будем продолжать поддерживать ваши усилия по достижению дальнейшего прогресса".

Dear @ZelenskyyUa, while Ukrainians are fighting to defend our common values, we support your economic security.

To date, our EU support amounts to €50 billion.

We are with you on this for the long haul. https://t.co/tA0cpqjkJG