Зеленский уволил главу военной разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу военной разведки Украины Василия Бурбу. Об этом сообщает РИА "Новости".

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На пост Бурбы был назначен офицер ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Данное решение в офисе главы государства объяснили желанием "переформатировать и интенсифицировать работу", поскольку власти ищут "современные подходы и взгляды" для решения вопросов безопасности страны.

Василий Бурба занимал пост шефа украинской военной разведки с 2016 года, когда был назначен на эту должность на тот момент президентом Украины Петром Порошенко.