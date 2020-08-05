Зеленский уволил главу военной разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу военной разведки Украины Василия Бурбу. Об этом сообщает РИА "Новости".
На пост Бурбы был назначен офицер ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Данное решение в офисе главы государства объяснили желанием "переформатировать и интенсифицировать работу", поскольку власти ищут "современные подходы и взгляды" для решения вопросов безопасности страны.
Василий Бурба занимал пост шефа украинской военной разведки с 2016 года, когда был назначен на эту должность на тот момент президентом Украины Петром Порошенко.