Зеленский уволил послов Украины в Германии и еще четырех странах
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности сразу нескольких послов Украины, в том числе посла в Германии Андрея Мельника. Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского президента, пишет Meduza.

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Зеленский также отправил в отставку послов Украины в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии.

Андрей Мельник был послом Украины в Германии на протяжении восьми лет — с 2014 года. В этом году он удостоился внимания СМИ благодаря своим резонансным заявлениям. Так, он назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Он также сказал, что доказательств того, что "бандеровцы" убили сотни тысяч евреев нет.

Дипломат регулярно участвовал в немецком политическом ток-шоу. Он усиленно критиковал местные власти за недостаточно активные поставки оружия Украине.

Первая информация о потенциальной отставке Мельника появилась 4 июля.

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