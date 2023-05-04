Зеленский в Гааге: Мы хотим видеть здесь другого Владимира

Выступая в Гааге, президент Украины заявил о необходимости вынести конкретные приговоры виновным в военных преступлениях, включая руководство РФ.

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Вопрос привлечения к ответственности всех виновных в совершении военных преступлениях и геноциде украинского народа является принципиальным для Украины, заявил в ходе визита в Нидерланды в четверг, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский. "Для нас результат — это исключительно конкретные приговоры всем российским военным преступникам, включая высшее руководство страны-агрессора", — подчеркнул Зеленский.

Он высоко оценил работу Международного уголовного суда (МУС) в этом направлении и отметил важность выдачи этим судом ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей. "Эти преступления нуждаются в особом, первоочередном внимании. Следует усилить давление на Россию, чтобы прекратить массовые депортации и создать универсальный механизм для защиты детей", — призвал украинский президент.

Зеленский выразил уверенность в будущем аресте Путина

Выступая в нидерландском парламенте, Владимир Зеленский поблагодарил королевство за поддержку Украины и за "единство Европы". Гаага, в которой заседает Международный уголовный суд, является "сердцем международного правосудия", отметил он. "Правосудие от имени всех людей, пострадавших от агрессии и международных преступлений. И этот год — год нашей с вами подготовки", — добавил украинский лидер.

Президент РФ Владимир Путин заслуживает приговора Международного уголовного суда, заявил Зеленский. "Мы все хотим видеть здесь другого Владимира. В Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия. Это должно быть осуществлено здесь, в столице международного права. Я уверен, что мы увидим, как это произойдет, когда мы победим", — подчеркнул он. При этом он сослался на исторические факты. "Если вы посмотрите на любую агрессивную войну в истории, у всех есть одна общая черта. Виновники войны не верили, что им придется отвечать за сделанное ими", — напомнил Зеленский.

Президент Украины указал на необходимость "настоящей победы"

Одновременно он призвал снабдить Украину более современным вооружением. "Чем мощнее оружие и чем дальше его дальность действия, тем больше жизней можно спасти от ежедневных обстрелов", — объяснил Владимир Зеленский. Президент Украины также подчеркнул, что его страна не может допустить гибридного мира, связанного с перемирием на фронте. "Только надежный мир, настоящий мир, настоящая свобода, настоящая справедливость. Это именно то, что нам нужно сейчас", — подчеркнул он.

Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Нидерланды вечером 3 мая. В Амстердам он прилетел из Хельсинки, где встречался с руководителями Финляндии и других стран Северной Европы.