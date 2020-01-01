Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал украинцев "быть единой страной каждый день". Он назвал это "национальной идеей" Украины. Текст обращения опубликован на Liga.net, пишет портал телеканала "Дождь".

Зеленский отметил, что обычно в новогоднем обращении президенты рассказывают о росте экономики — "убеждают, что на самом деле мы начали жить лучше, просто пока еще этого не заметили". Он призвал каждого ответить на вопрос: "Кто я?"

Президент сказал, что все украинцы очень разные, однако им нужно научиться жить вместе.

"В нашем паспорте не сказано, „правильный" или „неправильный" украинец, нет строки „патриот", „малоросс", „ватник" или „бандеровец". Там написано: „гражданин Украины", у которого есть права и обязанности", — сказал президент.

Зеленский напомнил, что жителей страны многое объединяет — например, гордость за великих украинцев, радость за достижения футболистов, счастье за вернувшихся домой пленных. Он отметил, что Украина научилась быть единой страной эпизодически, а теперь ей нужно научиться быть единой каждый день.

"Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения утром. Мира всем нам", — заключил Зеленский.