Зеленский в Швеции: военная помощь и гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Швецию, где провел переговоры о военной помощи и гарантиях безопасности Киеву. В ходе встречи в Стокгольме с шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном в субботу, 19 августа, стороны обсудили оборонное сотрудничество.

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Среди прочего, они договорились работать над совместным производством и ремонтом шведских БМП CV-90 в Украине. "Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 появилась как можно скорее", - сообщил украинский президент. По его словам, украинские военные уже применяют БМП CV-90 на поле боя.

Кроме того, украинские военные уже начали обучение на шведских самоходных артиллерийских установках Archer, заявил далее Зеленский. Одновременно лидеры двух стран обсудили истребители Gripen шведского производителя Saab и предстоящие шаги по получению Киевом этих самолетов. "Это гордость Швеции. И я уверен, что Gripen могут сделать нашу свободу гораздо более защищенной", - заявил Зеленский, добавив, что тестовые испытания истребителей с участием украинских пилотов уже начались.

Переговоры о гарантиях безопасности

Украина начнет переговоры c Швецией о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности, сообщил президент Владимир Зеленский. "Швеция поддержала декларацию "Группы семи" относительно "гарантий безопасности" для Украины. Мы за это благодарны. Сегодня наши команды будут обсуждать работу над соответствующим украинско-шведским двусторонним документом", - цитирует Зеленского "Украинская правда".

Стороны сообщили также о подготовке нового, 13-го пакета шведской военной помощи. Украинский президент заявил, что Швеция поддержит Киев на пути в ЕС. Стокгольм также присоединился к реализации "Формулы мира", в частности пунктов восстановления радиационной безопасности, справедливости, экологической безопасности и гуманитарного разминирования, отмечается далее.

После переговоров украинский лидер сообщил о готовности Швеции предоставить Украине высокотехнологичное насосное оборудование для восстановления водоснабжения после прорыва плотины на Каховской ГЭС, а также активно участвовать в восстановлении Украины, в том числе с привлечением частного капитала. "Украина рассчитывает на патронат Швеции, шведских регионов и компаний над украинскими регионами и отраслями, нуждающимися в восстановлении после российских ударов", - написал Зеленский в сети микроблогов X (бывший Twitter). Он поблагодарил власти скандинавской страны "за твердую и постоянную поддержку". "Вместе мы защищаем жизнь, свободу и наши общие ценности", - добавил он.

Кристерссен: Удар по Чернигову подчеркивает необходимость помощи Украине

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В свою очередь премьер-министр Швеции, выступая на пресс-конференции после переговоров, осудил российский ракетный удар по Чернигову, в результате которого убиты не менее семи человек. "Это только усиливает потребность в том, чтобы мы поддерживали вас во всех проблемах", - подчеркнул Кристерссен.

В Стокгольме Зеленский также встретится со спикером риксдага, верховным главнокомандующим ВС Швеции, а также лидерами основных политических партий. Несколько дней назад власти этой страны сообщили о намерении предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 313,5 млн долларов, в него войдут боеприпасы и запасные части к поставленным ранее вооружениям.