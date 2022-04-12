Зеленский: в Украине задержан кум президента РФ Виктор Медведчук

Во вторник, 12 апреля, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала прокремлевского политика и олигарха Виктора Медведчука, который 27 февраля сбежал из-под домашнего ареста, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Медведчука называют кумом президента РФ Владимира Путина.

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Зеленский опубликовал в соцсетях фотографию, на которой запечатлен Медведчук в наручниках.

В свою очередь, в Кремле усомнились в подлинности опубликованных фотографий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент публикуется много фейков и фотографии необходимо проверить.

Медведчук выступает за более тесные отношения с Москвой и в украинских СМИ его называют кумом Путина, поскольку президент России является крестным отцом дочери олигарха. Его считают самым влиятельным политическим союзником Кремля в Киеве.

В Украине Медведчука осудили за то, что тот продолжил заниматься бизнесом в России, когда был аннексирован Крым и РФ начала дестабилизацию в Донбассе.

В прошлом году Медведчуку сообщили, что он подозревается в государственной измене и финансировании терроризма. К нему была применена мера пресечения - домашний арест.

Медведчук, который утверждает, что знает Путина много лет, продолжал встречаться с российским лидером и после оккупации Крыма в 2014 году.

В прошлом Кремль заявлял, что Путин очень уважает Медведчука и ценит его роль как посредника в отношениях с Киевом.