Зеленский внес в Раду законопроект о переносе Рождества
Foto: LETA

Президент Украины считает празднование Рождества 7 января реликтом российской идеологии и поддерживает решение ПЦУ о переходе на новоюлианский календарь.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Поправки предусматривают, что праздничным днем останется только 25 декабря. В действующем законе о труде Украины праздничными считаются и 7 января, и 25 декабря.

В пояснительной записке к проекту сказано, что жителям Украины долгое время "навязывали российскую идеологию почти во всех сферах жизни". К российской идеологии в офисе президента отнесли и празднование Рождества 7 января по юлианскому календарю. В документе отмечается, что Православная церковь Украины (ПЦУ) в мае утвердила решение, что с 1 сентября 2023 года церковь перейдет на новоюлианский календарь, предусматривающий празднование Рождества 25 декабря. (Новоюлианский календарь был принят собором православных восточных церквей в 1923 году в противовес григорианскому календарю, "исходящему от католического папы", однако практически полностью с ним совпадает).

"Принятие закона позволит отойти от российских традиций и укрепить национальное единство в Украине", — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусмотрены, кроме того, перенос Дня украинской государственности с 28 на 15 июля (в этот день церковь чтит память святого князя Владимира) и Дня защитников и защитниц Украины (связанного с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы) с 14 на 1 октября. Ранее Зеленский подписал указ о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?