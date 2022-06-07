Зеленский: Вопрос о членстве Украины в ЕС решит будущее Европы

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос о статусе кандидата на вступление в Евросоюз решится для его страны уже в ближайшие недели. Об этом глава государства заявил в своем ежедневном видеообращении в понедельник, 6 июня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я считаю, что это будет решение не только об Украине, но и обо всем европейском проекте - о том, есть ли у него будущее как у действительно сильного объединения", - сказал Зеленский. Как сообщил украинский президент, вопрос о статусе кандидата в ЕС для Украины он обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой.

Германия, Австрия и Франция - о перспективах принятия Украины в ЕС

Еврокомиссия намерена в июне рассмотреть заявку на статус кандидата в ЕС для Украины, подвергшейся нападению со стороны России. Федеральное правительство Германии еще не заняло позицию по этому вопросу. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) ясно дал понять, что "короткого пути" для принятия в Евросоюз нет и процесс вступления Украины в ЕС может растянуться на годы.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать новый тип политического европейского сообщества стран, которые стремятся присоединиться к ЕС, заинтересованы в более тесных связях с Брюсселем или привержены ценностям Евросоюза. В качестве примера подобной страны он назвал, в частности, Молдову.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Карл Нехаммер. "Мы должны создать европейское подготовительное пространство, которое позволит шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к европейским стандартам", - считает он. Нехаммер убежден, что из дебатов о членстве Украины в ЕС необходимо убрать эмоции, а быстрое вступление Киева в сообщество "нереально".

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Президент Франции Макрон отреагировал на этот шаг следующим образом: "Считаю, что нужно послать мощный сигнал Украине и украинцам в эти времена. Но нужно быть осторожным. Можно ли открывать процедуру вступления для страны, находящейся в состоянии войны? Я так не думаю. Нужно ли закрыть двери и сказать: "Никогда"? Это будет несправедливо".