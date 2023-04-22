Зеленский ввел новые санкции против российских олигархов, партий и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 40 физических и 382 юридических лиц.

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Под санкции попали Центризбирком России и “Росбанк”, а также ряд российских партий - "Новые люди", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".

Согласно документам, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 22 апреля 2023 года.

В числе лиц, попавших под санкции, граждане России, Швейцарии, Ирана и Республики Мали. Всего в списке 40 человек.

В санкционном списке оказались российский олигарх Сулейман Керимов и его дочь Гульнара. Также под ограничения попал сын российского олигарха Владимира Потанина Иван. Персональные санкции предусматривают блокировку активов и прекращение выдачи виз и разрешений на транзит.

Санкции в отношении юридических лиц предусматривают прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и договоров, а также запрет на любые сделки с землей в Украине.

Среди российских юридических, попавших под санкции, также девелоперская компания "ВТБ-Девелопмент", "ВТБ-Проект", "ВБ-Сервис", "Дальневосточный банк", "Завод Тула", "Ситибайк", холдинговая компания "Интеррос", НИИ "Прометей" им.Горынина.