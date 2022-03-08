Зеленский: я готов к диалогу, но не к капитуляции и ультиматумам

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал президента РФ Владимира Путина к диалогу, подчеркнув, что Украина готова говорить и искать компромиссы, но не готова капитулировать. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, пишет bbc.

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О НАТО и гарантиях безопасности:

"Относительно НАТО я много раз говорил и передавал публично месседжи и России, и президенту Путину: мы готовы к любым гарантиям безопасности нашей страны от соответствующих государства, которые должны гарантировать. И Россия также среди этих государств, потому что Россия – наш сосед".

Зеленский заявил, что в будущем Украина должна иметь коллективный договор о безопасности со всеми своими соседями и при участии ведущих государств мира — США, Франции, Германии, а также Турции. "Это будут гарантии не только для Украины. Это будут гарантии и России, о которых она постоянно говорит. Хотя я не знаю, от кого она защищается".

Этим заявлением Зеленский фактически подтверждает готовность Киева отказаться от конституционно закрепленного курса страны на вступление в НАТО в пользу некоей надежной системы гарантий безопасности Украины, частью которой может быть и Россия.

О признании "ЛНР", "ДНР" и Крыма:

"Для меня важно, как там будут жить люди, желающие быть в составе Украины… Мы должны этот вопрос обсуждать. Так же как компромиссы в вопросе Крыма. Мы не можем признать, что Крым — это территория России. Думаю, РФ будет сложно признать, что это территория Украины. Думаю, мы достаточно умны, чтобы решение этих двух вопросов не вызывало любых революций внутри обществ, чтобы этим решением были удовлетворены люди: и живущие на этих территориях, и живущие в Украине".

Зеленский с одной стороны связывает вопрос о статусе самопровозглашенных республик со статусом Крыма — Россия неоднократно давала понять, что для нее это неприемлемо, и вопрос статуса аннексированного полуострова для нее закрыт. С другой стороны, новость в позиции Зеленского — это готовность к компромиссам по этому щепетильному вопросу: раньше Киев однозначно отстаивал позицию "Крым — это Украина" и "Донбасс — это Украина".

Такая позиция, с одной стороны, чревата серьезными внутриполитическими последствиями, несмотря на заверение Зеленского, что украинский народ "не готов к капитуляции и ультиматумам". Еще никогда украинская власть не заявляла о готовности идти на какие-то компромиссы по этому поводу. С другой стороны, она позволяет осторожно рассчитывать на существенное продвижение в переговорах между Украиной и Россией. Зеленский в очередной раз призвал к этим переговорам Владимира Путина, который, по его словам, не отображенным в тексте новости на сайте президента "живет в информационном пузыре без кислорода".

О "денацификации":

"Это много раз было в истории и всегда заканчивалось очень плохо. Но заканчивалось для некоторых государств так, что им потом было стыдно за то, что они начинали очищение мира от той или иной нации… То же самое было в 40-х годах, нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа. Сейчас происходит то же самое. Я просто не знал, что в современном мире так может быть… Говорить 'денацификация', а потом бомбить мирных жителей – это геноцид против украинского народа".

О том, почему не покинул Украину:

"Я отказался. Потому что как я могу? Я — гражданин своего государства, законно избранный президент. Если бы я уехал, я бы закончил на этом свою жизнь. Я был бы живым, но я был бы уже не человеком. Я просто был бы телом. Я бы себя не уважал. А самое страшное — что бы я сказал своим детям. Кто я? Я поступил как президент? Как гарант Конституции? Это же не просто словосочетание — гарант Конституции. Я — гарант своего народа. Значит, надо быть вместе. Защищаться нужно вместе. Поэтому я здесь".

СМИ уже сообщали о том, что Владимир Зеленский отказался от предложения западных союзников Украины вывезти его из Киева. Однако это заявление можно прочитать и в другом контексте: его можно считать заочным ответом на обращение Виктора Януковича к президенту Украины.

В феврале 2014 года тогдашний президент предпочел покинуть территорию страны, а сегодня обращается к Зеленскому "по-президентски и даже немного по-отечески". В заявлении Зеленского фамилия Януковича не упоминается, но из них становится очевидно, что в любых "отеческих советах" от беглого президента он не нуждается.