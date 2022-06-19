Зеленский: "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем"

Президент Украины Владимир Зеленский ночью записал видеообращение из поезда.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Возвращаюсь с юга - посетил передовые позиции в Николаевской области, сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками и защитницами: военные, полицейские, нацгвардейцы, тероборона. Настроение у них уверенное, все они не сомневаются в нашей победе. Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским, будет безопасным", - сказал Зеленский.

По его словам, съездив из Киева на юг страны, он обсудил в том числе безопасность портов и возможность экспорта агропромышленной продукции.

"Наша позиция четкая, неизменная: как только удастся обеспечить безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает все возможное для противодействия продовольственному кризису в мире из-за российской войны", - цитирует его "Украинская правда".

ООН и другие международные организации предупреждает об угрозе голода в некоторых странах из-за блокированного экспорта украинского зерна. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе утверждал, что Зеленский отвергал возможность разминировать территориальные воды. На переговорах в Турции он, по его словам, получил заверения в том, что Украина готова либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля.