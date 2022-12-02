Совет национальной безопасности и обороны провел заседание, посвященное "многочисленным фактам связей отдельных религиозных кругов Украины с государством-агрессором".

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил правительству Украины внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации" религиозных организаций. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам в четверг, 1 декабря, комментируя результаты состоявшегося в этот день заседания СНБО, посвященного "многочисленным фактам связей отдельных религиозных кругов Украины с государством-агрессором".

Зеленский добавил, что Государственной службе по этнополитике и свободе совести было поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской православной церкви (УПЦ) на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости "принять предусмотренные законом меры".

По словам президента Украины, было также решено обеспечить проверку правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Владимир Зеленский: Обеспечим Украине духовную независимость



Всем органам, занимающимся обеспечением национальной безопасности, было поручено активизировать меры по выявлению подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины и противодействию такой деятельности, следует из вечернего обращения Зеленского .

"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украирнской души", — заявил президент Украины.

В то же время он пообещал провести реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести, которая "позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства".

Обыски в православных храмах и монастырях в Украине



Ранее в тот же день, 1 декабря, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что обнаружила на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ МП в Закарпатье пророссийские материалы.

В конце ноября СБУ выявила большое количество антиукраинских материалов также на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП). В частности, речь идет о литературе, в которой отрицается существование украинского народа и его языка, а также права Украины на государственность.

23 ноября сотрудники СБУ провели обыски в трех православных монастырях: Свято Успенской Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области. По данным украинской спецслужбы, целью этих мероприятий было не допустить "использования храмов как центров "русского мира".

Поводом для открытия Службой безопасности Украины производства в отношении УПЦ (МП) стало опубликованное в соцсетях видео, изображающее, как во время одного из богослужений в Киево-Печерской лавре звучит песня на русском языке со словами "…звон плывет над Россией, пробуждается матушка-Русь". В Киево-Печерской лавре тогда объяснили инцидент желанием самих прихожан. При этом священника, который проводил богослужение, отстранили.