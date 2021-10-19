Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV вновь заявил о том, что он намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет портал РБК.

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"Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", — сказал он.

Также Зеленский рассказал о шансах провести встречу "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция). По его словам, Киев готов к подобной встрече. "На сегодня Германия, Франция и Украина — это точно — заинтересованы во встрече в "нормандском формате", — заверил президент.

Он отметил, что ждет конкретные шаги по этому вопросу от Москвы. "Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. <…> Я думаю, что шансы для этого есть", — добавил глава государства.

Зеленский также напомнил, что обсуждал тему возможного присоединения Вашингтона к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе с президентом США Джо Байденом. По его словам, американская сторона заверила его, что будет думать над форматом, а затем изложит свои мысли Москве и Киеву.

Как отметил Зеленский, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в ходе недавнего визита в Москву обсуждала с российскими властями тему Донбасса, в том числе участие Вашингтона в переговорах по урегулированию конфликта.

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