Зеленский заявил о подготовке "новых мобилизационных процессов" в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 3 января, что в России готовятся "новые мобилизационные процессы".

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В своем обращении он рассказал о телефонных переговоров с премьер-министрами Нидерландов, Великобритании, Канады и Норвегии, которые прошли 3 января.

"Мы начали этот год сразу с того, что наиболее необходимо Украине именно сейчас — накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас — тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону. Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попробовать перевернуть ситуацию на войне и по крайней мере отложить свое поражение. Мы должны сорвать этот российский сценарий. <…> Любая попытка их нового наступления должна провалиться", — цитирует Зеленского "Медуза".

Украинский президент не объяснил, что это за мобилизационные процессы и когда они начнутся, но в конце декабря начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что новая волна мобилизации начнется 5 января. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что власти России скоро закроют границу для мужчин и призвал россиян избегать мобилизации. Откуда у украинского руководства такие данные, они не уточняли.