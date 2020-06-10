Зеленскому выписали протокол за нарушение карантина
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Украинская полиция составила протокол за нарушение карантина на президента страны Владимира Зеленского и других чиновников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На странице офиса Зеленского в Facebook была опубликована фотография, где президент с сопровождающими отдыхает в кафе. Причем ни на главе государства, ни на чиновниках не было средств индивидуальной защиты.

"Несмотря на карантинные ограничения по деятельности кафе, владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей", — заявили в МВД.

Правоохранители провели проверку и составили протоколы на владельца кафе, Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

2

Source

Gazeta.ru

Tags

коронавирус Владимир Зеленский Украина
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form