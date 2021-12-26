Земан заявил о риске терактов в Европе из-за выхода США из Афганистана

Президент Чехии Милош Земан предупредил о новых терактах в Европе в результате "капитуляции НАТО в Афганистане". Об этом он заявил в ходе рождественского обращения к гражданам страны, пишет РБК.

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"С точки зрения безопасности международная ситуация ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане. <...> Этот "афганский Мюнхен", судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но прежде всего к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на башни-близнецы в Нью-Йорке", — сказал Земан.

Летом "Талибан" организовал наступление на афганские правительственные силы, после того как США объявили о выводе своего военного контингента из Афганистана. 15 августа талибы захватили столицу страны Кабул и объявили об окончании войны с правительственными силами. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны.

В качестве основных направлений своей политики талибы называли восстановление в Афганистане Исламского Эмирата, всеобщую амнистию и прекращение производства наркотиков.