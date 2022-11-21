Агентство Reuters со ссылкой на индонезийские власти сообщает, что жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 56 местных жителей. Эпицентром землетрясения магнитудой 5,6 балла стал город Чианджур в 75 км от столицы страны Джакарты.
По оценке Национального агентства по стихийным бедствиям, не менее 700 человек получили ранения, более 300 жилых домов были полностью или частично разрушены. В районе землетрясения также было отключено электричество и нарушена связь. В зоне катастрофы работают спасатели.
Индонезийское агентство погоды и геофизики заявило, что после землетрясения было зарегистрировано 25 афтершоков. Из-за этого существуют опасения касательно схода оползней, который возможен в случае сильных дождей.
Как сообщили Reuters очевидцы, землетрясение было ощутимо и в Джакарте. Некоторые офисы в центре индонезийской столицы были эвакуированы.
Индонезия расположена в сейсмически активной зоне, предыдущее крупное землетрясение было зафиксировано в феврале на острове Суматра. Тогда 25 человек погибли, еще 400 пострадали. В январе 2021 года жертвами землетрясения на Сулавеси стали более 100 местных жителей, около 6500 получили ранения.