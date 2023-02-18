Землетрясение в Турции и Сирии: в результате стихийного бедствия погибли более 45 000 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 45 000 человек, сообщает агентство Reuters.

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По данным агентства, в Турции всего погибли 39 672 человека, в Сирии — более 5 800. Однако ожидается, что число погибших еще возрастет, пишет Reuters.

Между тем AFP сообщило со ссылкой на турецкие СМИ, что в субботу, через 13 дней после разрушительного землетрясения, турецкие спасатели освободили из-под завалов трех человек, в том числе ребенка.

Позже турецкий телеканал NTV сообщил, что один из спасенных из-под завалов пострадавших скончался после того, как был доставлен в больницу.

Телеканал также продемонстрировал кадры, как спасатели вывозят вызволенных из-под завалов людей, которые провели 296 часов под руинами.

Спасательные команды всю неделю находили выживших, несмотря на то, что они так долго находились под обломками зданий в холодную погоду.

Так, турецкие спасатели в пятницу, 17 февраля, вытащили из-под завалов 45-летнего мужчину, а несколькими часами ранее освободили из-под завалов подростка и двух мужчин.

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