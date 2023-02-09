Землетрясения в Турции и Сирии: число жертв превысило 19 тысяч, первая помощь прибыла в Идлиб

Первая колонна с гуманитарной помощью прибыла в удерживаемый сирийской оппозицией район на северо-западе Сирии, сильно пострадавший от разрушительного землетрясения. Тем временем общее число погибших в результате стихийного бедствия в Турции и Сирии превысило 19,3 тысяч человек.

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В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только в Турции погибли 16170 человек, в соседней Сирии число жертв землетрясения составило 3162.

Как сообщается, шесть грузовиков проехали через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава в Идлибе. Спасатели сообщают, что здесь погибли по меньшей мере 1900 человек, сотни семей оказались под обломками обрушившихся зданий.

Четверо суток доставка гуманитарной помощи в этот регион задерживалась из-за плохих дорог и проблем с логистикой.

До землетрясения местные жители, в основном женщины и дети, полагались на гуманитарную помощь, но природная катастрофа поставила их на грань выживания.

"Подготовиться было невозможно"



В среду Эрдоган сказал, что к настолько разрушительному землетрясению, какое случилось на юго-востоке страны и в соседней Сирии, подготовиться было невозможно.

Критики Эрдогана считают, что власти отреагировали на катаклизм слишком медленно и что подготовлены к нему они были плохо. Президент Турции признал "некоторые проблемы", однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем.

Лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу с ним не согласился. "Если есть один человек, ответственный за это, то это Эрдоган", — подчеркнул Кылычдароглу.

Эрдоган заявил, что в нынешних условиях нужно единство, а не взаимные обвинения. "В такой период я не могу потерпеть, чтобы кто-то пиарился на негативе в своих политических интересах", — заявил президент, которого часто обвиняют в авторитарных тенденциях.

Под завалами уже третью ночь остаются люди, в пострадавших районах температура ниже нуля, так что надежды извлечь кого-то живыми все меньше.

Кроме того, выжившие лишились крова и ночуют на улице. Это чревато обморожениями, говорят во Всемирной организации здравоохранения.

"Есть реальная опасность вторичного бедствия, которое может причинить вред большему числу людей, чем изначальное, если не действовать так же энергично, как это делают спасатели", — сказал менеджер ВОЗ по ликвидации последствий землетрясения Роберт Холден.

В соседней Сирии ситуация еще более тяжелая.

На севере Сирии остается последний анклав, который контролирует не режим Асада, а оппозиция. Разоренный многолетней гражданской войной, он теперь еще и сильно пострадал от землетрясения. Там погибли, по последним данным, полторы тысячи человек.

На границе с Турцией до землетрясения был открыт единственный пропускной пункт Баб-эль-Хава. В первые четыре дня он был закрыт, поскольку дороги, ведущие к нему, стали непроходимыми.

Первая колонна помощи Идлибу



В четверг в Идлиб через переход Баб-аль-Хава прошла первая с момента землетрясения колонна с гуманитарной помощью.

Турецкие власти также говорят, что скоро откроют еще два пропускных пункта.

В окружении Асада заявляют, что западные санкции против режима усугубляют бедствие. "У нас не хватает бульдозеров, у нас не хватает кранов, у нас не хватает нефти, и все из-за европейских и американских санкций", — заявила советница Башара Асада Бутаина Шабаан.

Комментарий корреспондента Би-би-си Анны Фостер:

Получение помощи на северо-западе Сирии оказывается огромной проблемой.

Маршруты, по которым может быть доставлена помощь и которые раньше существовали в этой стране, где гражданская война идет почти 12 лет, с годами постепенно закрывались.

В настоящее время на территории, удерживаемой повстанцами, остался только один такой переход — Баб-эль-Хава. Он остается открытым только благодаря мандату Совета Безопасности ООН.

Мандат был вновь продлен в январе еще на шесть месяцев. Но повреждения, нанесенные дорогам во время землетрясения, означают, что маршрут был закрыт на несколько дней.

Даже когда переход используется, доставить помощь через него по-прежнему чрезвычайно сложно с логистической точки зрения. Из-за политической ситуации колонны с гуманитарной помощью не могут без разрешения добраться до удерживаемых повстанцами северо-западных районов Сирии.

Вот почему помощь массово поступает в Турцию, а не в Сирию. На пути у нее стоит политика.

Детские команды

В городе Адияман под развалинами семиэтажного отеля ищут две детские волейбольные команды — команду мальчиков и команду девочек, которые прилетели из непризнанной Турецкой республики Северного Кипра, из Фамагусты.

Вместе с учителями и некоторыми родителями их было 39 человек. Пока нашли три тела: двух учителей и одного ребенка.

Четверо, по сообщениям прессы Северного Кипра, спаслись.

Из Фамагусты в Адияман прилетели 170 человек — родственники и спасатели.