Землетрясения в Турции и Сирии: спасатели ищут людей под завалами, число жертв превысило 7 тысяч и продолжает расти

В южных регионах Турции и на севере Сирии продолжается спасательная операция после трех мощных землетрясений, произошедших в понедельник и вторник и унесших жизни более 7 тысяч человек.

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По данным спасателей, число жертв в Турции к вечеру вторника возросло до 5434, более 32 тысяч человек получили ранения. В результате землетрясений обрушилось порядка 6000 зданий, в том числе многоквартирные жилые дома.

В соседней Сирии известно о гибели по меньшей мере 1712 человек. Спасатели из организации "Белые каски", работающие в Сирии, ожидают, что эти данные далеки от окончательных.

Согласно новым подсчетам, общее число погибших превысило 7200 человек.

Всего, по оценкам ВОЗ, на пострадавших территориях проживает около 23 млн человек. Организация предупредила, что итоговое число погибших может превысить 20 тысяч человек.

По информации российских оперативных служб, в результате землетрясения погибла одна гражданка России. Согласно имеющимся сведениям, это женщина, которая проживала в Турции. Данных о других пострадавших россиянах нет.

МИД Украины вечером во вторник сообщил о двух погибших и четырех раненых украинцах. По информации ведомства, четверо раненых получили легкие телесные повреждения, и в госпитализации они не нуждаются. Их обеспечили временным жильем и продуктами питания. Пока что нет данных еще о 19 гражданах Украины, их поиски продолжаются, сообщил представитель министерства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 10 городов на юге страны зонами бедствия, сообщив, что в каждом из них будет введено трехмесячное чрезвычайное положение в связи с нанесенным ущербом.По его словам, эти меры помогут спасателям достигнуть пострававших регионов, туда также будет проще направлять финансовую помощь.

Эрдоган также поблагодарил 70 стран, которые прислали и предложили помощь, включая США, Великобританию и Южную Корею.

Три землетрясения

Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. За ним последовало более 40 афтершоков.

Затем примерно в 13:30 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился в районе Эльбистан в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.

В ночь на вторник (в 03:13 по Гринвичу) в центральной части Турции произошло еще одно сильное землетрясение.

По данным Геологической службы США, подземные толчки магнитудой 5,5 произошли на глубине 10 км вблизи города Голбаси. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,6.

Всю ночь продолжалась спасательная операция по поиску людей, оказавшихся под завалами после обрушения тысяч зданий в обеих странах в результате первых двух землетрясений в понедельник.

Спасатели борются с проливным дождем и снегом, чтобы найти выживших. С рассветом поиски активизировались.

В пострадавший регион направляется международная помощь от ООН, ЕС, НАТО и правительств США, Великобритании, Китая, России, Индии, Японии, Ирана, Ирана, Австралии, Новой Зеландии, Греции, Пакистана и других стран.

Утром во вторник в аэропорту Стамбула приземлились самолеты из Ирака, доставившие около 70 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

По данным турецкого управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в пострадавших районах уже работают более 24 тысяч спасателей.

Для отправки в Турцию мобилизовано более 30 поисково-спасательных и медицинских команд из 19 стран-членов ЕС, а также Черногории и Албании. В пострадавшие районы отправятся более 1200 спасателей и 70 собак-ищеек.

Президент Красного Полумесяца Керем Киник попросил людей не ездить на своих автомобилях в зоны землетрясения, чтобы пожертвовать гуманитарную помощь. Безопаснее привозить одеяла, теплую одежду и обувь в пункты сбора, откуда потом она будет доставлена в пострадавшие регионы.

"Автомобили провалились в 50-метровый разлом на дороге. На дорогах снег и гололед", - предупредил он.

Метеорологи предупреждают, что после обильных дождей и снегопада на юге Турции и в северной Сирии на этой неделе в целом станет суше, солнечнее и прохладнее.

В Газиантепе, где произошло первое землетрясение, ночью температура опускается до -7C. В городах и деревнях, расположенных в горах, может быть до -15C. В Сирии теплее, но и там ночью температура падает ниже нулевой отметки.

Погода осложняет работу спасателей и уменьшает шансы найти выживших под завалами. Оставшиеся без крова вынуждены ночевать под открытым небом при минусовых температурах.

К утру вторника в страну было доставлено 300 тысяч одеял и более 40 тысяч палаток.

Группа мониторинга интернета NetBlocks сообщила о многочисленных перебоях в работе интернета в пострадавших районах Турции.

"В южной части Турции, в частности в Османие, еще больше снизилась скорость подключения к Интернету, поскольку власти проводят экстренное отключение электроэнергии для поддержки спасательных работ", - говорится в сообщении группы.