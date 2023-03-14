Зерновая сделка: почему продление затягивается и чем недовольна Россия

Срок действия соглашения, предусматривающего работу зернового коридора для экспорта продовольствия из трех украинских портов, будет продлен, полагают эксперты. Однако обсуждение условий зерновой сделки, заключенной в июле прошлого года, не становится от этого менее бурным. По данным на утро вторника, Россия заявила о продлении срока договоренностей на 60 дней, Украина указала, что это противоречит условиям сделки, а ООН и Турция сообщили, что переговоры продолжаются. Недовольными при этом остаются все участники.

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Би-би-си отвечает на основные вопросы о позициях сторон и перспективах соглашения.

На какой стадии находятся переговоры?

Поскольку посредниками между Украиной и Россией выступали Турция и ООН и договоры Москва и Киев подписывали именно с ними, обсуждение вопросов, связанных с продлением сделки, также происходит в несколько этапов.

На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш приезжал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. На совместном брифинге оба высказались за продление сделки, никаких других подробностей о том, как идет обсуждение, не было.

Консультации по зерновой сделке с участием представителей России и ООН начались в Женеве только в понедельник. Уже на следующий день российский замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что соглашение продлено на 60 дней вместо 120.

Российские официальные лица объяснили такое решение несоблюдением условий сделки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию российской делегации жестом доброй воли, сделанным "в надежде на выполнение договоренностей". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что продление зерновой сделки на 60 дней связано с "перекосом" в выполнении ее условий.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, комментируя позицию российских властей, ранее заявил, что она противоречит нынешнему соглашению, которое предусматривает автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Предыдущее продление зерновой сделки было согласовано в конце ноября именно таким образом.

Остальные участники сделки быстро уточнили, что переговоры еще идут. "Организация Объединенных Наций сделает все возможное, чтобы обеспечить продление соглашения в нынешнем виде", — заявил журналистам представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке, добавив, что "консультации… со всеми сторонами и на различных уровнях продолжатся". О том, что переговоры все еще идут, сообщило и министерство обороны Турции.

Что входит в зерновую сделку?

Одна из причин разногласий при продлении соглашения — в том, что 22 июля в Стамбуле были подписаны не один, а два документа: Меморандум о взаимопонимании между ООН и Российской Федерацией, направленный на обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из России на мировые рынки и сама "Черноморская зерновая инициатива", предусматривающая безопасный экспорт продовольствия и удобрений из заблокированных российскими военными портов Украины (последняя включала в себя отдельный договор Украины с Турцией и ООН и зеркальное соглашение России с Турцией и ООН).

В результате Россия настаивает, что зерновая сделка состоит из двух частей и предусматривает содействие экспорту как из Украины, так и из России. Этим и объясняются многочисленные отсылки российских чиновников к "пакетному" характеру соглашения.

В Евросоюзе в свою очередь отмечают, что поддерживают реализацию обоих соглашений, но отказываются считать меморандум, подписанный Россией и ООН, частью зерновой сделки. "Сам факт того, что у этих соглашений разные составы подписантов, явно указывает на то, что это не пакет документов", — отмечается в заявлении Представительства ЕС в России.

12 сентября российский МИД опубликовал текст меморандума, подписанного Россией и ООН. В нем указывается, что Россия продолжит коммерческие поставки продовольствия и удобрений в страны, нуждающиеся в этой продукции, а ООН будет этому содействовать; Москва же будет содействовать беспрепятственному экспорту продовольствия из украинских портов в Черном море. Срок действия опубликованного документа — три года.

Чего требует Россия

Российские власти с самого начала работы зерновой сделки жаловались на то, что она не выполняется, а западные страны и Украина, напротив, обвиняли в подрыве инициативы Москву.

Сейчас санкции, наложенные на Россию Евросоюзом, не запрещают импорт, экспорт, покупку или торговлю продовольствием и удобрениями из России (за исключением калийных). В 9-м пакете прописано, что сделки допускаются даже с участием подсанкционных субъектов, говорится в заявлении Представительства ЕС в России.

Санкции не распространяются на третьи страны, которые могут получать любую продукцию из России, если это делается "за пределами ЕС или без участия операторов из ЕС".

Несмотря на это, как указывали эксперты, проблемы с поставками все равно есть. Импортеры могут отказываться от сотрудничества с российскими компаниями из-за опасений санкций, вне зависимости от того, грозят ли они им реально или нет. Кроме того, заморозка счетов российских банков не позволяет проводить платежи за поставки.

Еще одним важным фактором стали подозрения, что Россия торгует украденным украинским зерном, а значит, его закупки грозят дипломатическим скандалом.

Однако требования Москвы идут дальше, чем просто отмена ограничительных мер на поставки продовольствия.

По версии российского МИД, Москве в ходе переговоров были даны обещания, среди которых — "снятие всех санкций — прямых и косвенных — для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки".

"Речь идет не только о самой возможности перевозки, доступа наших кораблей в иностранные порты, [но и] о страховке, а также необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране. Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники и так далее", — объявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Таким образом, российские власти требуют снять значительную долю экономических санкций, которые каким-либо образом затрагивают сельхозпроизводство.

Среди прочего Россия требовала от США и ЕС отменить санкции против Россельхозбанка, из-за которых он был отключен от системы расчетов SWIFT, писало влиятельное деловое издание Financial Times. Согласно разъяснениям Евросоюза, опубликованным в конце февраля, банк может проводить транзакции с европейскими банками для торговли, не затронутой ограничениями на экспорт или импорт, но пользоваться ему для этого придется факсом, электронной почтой и т. п.

Газета Financial Times также писала, что в обмен на продление сделки Россия может потребовать возможность прокачивать аммиак через трубопровод по территории Украины. Это может принести Москве дополнительные $2,4 млрд экспортных доходов.

Чего требует Украина

Украинские власти тоже не совсем довольны тем, как сейчас работает зерновая сделка. По ее условиям, все сухогрузы проходят инспекцию на рейде в Стамбуле, перед тем как отправиться в места назначения.

Российские инспекторы намеренно затягивают проверки, регулярно требуют нерегламентированные документы и ищут другие необоснованные поводы, чтобы задержать украинские суда, утверждалось в опубликованном 15 февраля совместном заявлении украинского МИД и вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

"Только за последние три месяца мир недополучил десять млн тонн украинского продовольствия, и эта негативная тенденция набирает обороты. В связи с затягиванием инспекций со стороны России в Босфоре сейчас образовалась очередь из более 140 судов, подавляющее большинство которых ожидает там больше месяца", — утверждали украинские чиновники. Они призывали Турцию и ООН вмешаться, однако ни о каких мерах после этого заявления не сообщалось.

Украина также рассчитывает на продление зернового соглашения минимум на один год и включения в договоренности порта Николаева, рассказывал агентству Reuters заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков. "Украинскому и мировому аграрному рынку необходимо иметь возможность планировать эти объемы (экспорта) в долгосрочной перспективе", — объяснял он.

Продлят ли сделку

Опрошенные западными СМИ эксперты сходились во мнении, что в конечном итоге действие зернового соглашения, вероятно, продлят.

"Россия и Украина, вероятно, не получат всего того, что они хотят, но я думаю, что страны-импортеры будут лоббировать за кулисами продление сделки", — цитировало агентство Reuters Мэтта Аммерманна, менеджера по товарным рискам StoneX.

"Неопределенность немного возросла. Доверия между воюющими (прямо и косвенно) сторонами стало еще меньше с тех пор, как [соглашение] продлевалось в прошлый раз", — говорил турецкому порталу TRT Грегори Саймонс из Института российских и евразийских исследований Университета Упсалы. Однако и он отмечал, что в конечном счете ключевую роль сыграют усилия Турции. Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану уже удалось один раз убедить Россию вернуться к участию в зерновой сделки, после того как в конце октября Москва заявила о приостановке соглашения в одностороннем порядке.

По данным ООН, после заключения сделки удалось экспортировать более 24 млн тонн зерна.