Железнодорожная катастрофа в швейцарском кантоне Берн: есть пострадавшие

По меньшей мере 12 человек (девять взрослых и трое детей) пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Швейцарии. Получивших травмы пассажиров доставили в больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии, сообщает телеканал Euronews.

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Два поезда сошли с рельсов в кантоне Берн. К месту ЧП немедленно прибыли пожарные и машины скорой помощи.

Железнодорожный оператор Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) заявил, что, вероятно, инцидент произошел из-за сильного ветра. Сообщается, что в точное время аварии ближайшая измерительная станция зафиксировала порыв ветра со скоростью 136 км/ч.