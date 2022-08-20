Железнодорожники Великобритании опять бастуют

В Великобритании железнодорожники проводят в субботу, 20 августа, очередную забастовку, вторую за три дня. Они недовольны тем, как высокая инфляция, продолжающаяся уже несколько десятилетий, сказывается на их зарплатах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Невыход на работу десятков тысяч железнодорожников не мог не отразиться на работе железнодорожного транспорта в выходные дни: по расписанию ходит лишь пятая часть поездов, а в некоторых районах страны движение остановлено полностью.

Профсоюзы больше не хотят идти на компромиссы

Этим летом стачки проходят в ряде отраслей экономики Великобритании. Занятые в них люди добиваются повышения заработной платы и улучшения условий труда, указывает агентство AFP.

"Мы не можем мириться с тем, что нас запугивают или обманывают, заставляя соглашаться на невыгодные условия для наших членов", - заявил лидер профсоюза железнодорожников, моряков и транспортников (RMT) Мик Линч.

В случае если не будет достигнут компромисс по вопросу повышения заработной платы и улучшения условий труда, возможны новые забастовки, предупредил он.

Проблемы для простых граждан

Между тем министр транспорта Великобритании Грант Шэппс раскритиковал профсоюзы. Как он заявил, их "скоординированный подход" к организации забастовок показывает, что они преследуют цель причинить как можно больше страданий людям по всей стране.

Текущая забастовка железнодорожников создала проблемы для туристов, для многочисленных футбольных фанатов и поклонников крикета, направляющихся на матчи, а также для тех, кто собирался отправиться на один из летних фестивалей или в отпуск. Как сообщается, стачка продлится до утра 21 августа.

Организованная 20 августа забастовка железнодорожников последовала за аналогичной стачкой, состоявшейся 18 августа, и забастовкой транспортников Лондона, прошедшей днем позднее.

В Великобритании пиковая инфляция

По официальным данным, в июле инфляция в Великобритании превысила 10 процентов в годовом выражении и стала максимальной за последние четыре десятилетия. Резкий рост цен на продукты питания и энергоносители нанес ущерб миллионам людей.

Согласно прогнозам Банка Англии, инфляция в 2022 году превысит 13 процентов, что грозит британской экономике глубокой и длительной рецессией.