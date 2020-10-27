Жена премьер-министра Армении собралась на фронт
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о намерении отправиться на фронт в зону карабахского конфликта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"С завтрашнего дня отряд из 13 женщин, в том числе и я, приступит к учениям. Через несколько дней мы отправимся защищать границы нашей родины. Мы не можем уступить ни родину, ни наше достоинство противнику", - написала Акопян на своей странице в фейсбуке.

Ранее в понедельник Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке заявил, что "армянский народ готов к болезненным компромиссам (по карабахскому урегулированию - ИФ), но не готов к капитуляции".

"Азербайджан хочет добиться не урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а капитуляции Нагорного Карабаха. Мы должны понять, что это судьбоносный момент, и никто из нас не может надеяться, что найдутся силы в Армении или диаспоре, которые решат этот вопрос. Есть один вариант решения этого вопроса, чтобы каждый армянин последовал примеру солдат на передовой", - отметил Пашинян.

Ранее сообщалось, что сын Пашиняна в качестве добровольца отправился на фронт.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

1

Source

Интерфакс

Tags

Армения Нагорный Карабах
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky