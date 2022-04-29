Женщин с детьми и пожилых людей просят пока не возвращаться в Киев

Киевская военная администрация (Киевская ВА) просит пока не возвращаться в город студентов, женщин с маленькими детьми, пожилых людей. Об этом Киевская ВА сообщила в Telegram-канале, пишет "Украинская правда".

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Отмечается, что сейчас заметно оживилась жизнь столицы, все больше людей на улицах, машин на дорогах. Да и непосредственной угрозы захвата столицы нет.

ВА отмечает, что угроза для Киева не исчезла, а вчерашние ракетные удары являются подтверждением.

"Учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории РФ, а также риторикой путинских пропагандистов, можно сказать, что такая угроза наоборот возросла. Мы просим не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми, стариков!".

Как уже сообщалось, в результате произошедшего в четверг попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева пострадали 10 человек.