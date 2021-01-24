Женщина после пинка силовика в Петербурге попала в реанимацию. Омоновец в больнице принес ей извинения

54-летняя жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую во время разгона акции в поддержку Алексея Навального сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот, находится в реанимации в бессознательном состоянии. У женщины серьезная травма головы, ночью ей стало хуже, сообщил Telegram-канал Baza в воскресенье, 24 января.

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В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе РИА "Новости" сообщили, что Юдина находится в кардио-хирургической реанимации, ее состояние тяжелое и перевода на терапию не было. В то же время директор учреждения Вадим Мануковский заявил изданию "Подъем", что состояние здоровья женщины не вызывает опасений, и она "чувствует себя великолепно".

Видео инцидента попало в интернет

Момент, когда один из омоновцев пнул Юдину ногой в живот, попал на видео, его опубликовало издание "Фонтанка". На ролике видно, как женщина подошла к силовикам, которые вели задержанного, и спросила, за что его задержали. В этот момент один из полицейских пнул женщину ногой, и она упала на землю.

По сообщению Baza, Юдину увезли в НИИ скорой помощи, где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Telegram-канал Mash сообщил, что в палату к Юдиной приходил полковник Сергей Музыка - начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. Он извинился перед женщиной от лица всего личного состава, пообещал разобраться в случившемся и наказать виновных. Юдина извинения приняла, передает Mash.

ГУ МВД начало проверку инцидента в Санкт-Петербурге. "Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщила пресс-служба ведомства.

В восресенье вечером Telegram-канал Baza сообщил, что Маргариту Юдину перевели из реанимационного отделения в кардиохирургическое. По словам врачей, изначальные опасения за ее жизнь не подтвердились, Юдина сейчас уже в удовлетворительном состоянии и готова к выписке.

В восвресенье вечером стало известно, что омоновец, который ударил во время несанкционированного митинга Петербурге женщину ногой в живот, принес ей в больницу цветы и извинился. Видео опубликовал Telegram-канал "Mash на Мойке".

Полицейский сказал, что за пять минут до случившегося его "залили газом".

"У меня запотело забрало, я не видел, что происходит. Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была", — заявил он.